So bescheiden war der Start vor 100 Jahren

Der Flughafen Salzburg wurde auch zum wichtigen Arbeitgeber: Rund 400 Mitarbeiter gehören im Schnitt zum Stammpersonal. Dazu kommen die saisonalen Kräfte. Erstaunlich: Ein Vorfeld-Mitarbeiter legt an einem Arbeitstag am Flughafen 8000 bis 10.500 Schritte zurück. Winter-Tourismus als starkes StandbeinDie Passagierspitzen im Winter haben es in sich. An einem Charter-Samstag werden am Flughafen Salzburg insgesamt rund 189.000 Kilo Gepäck gestemmt. Die starken Samstage führen auch immer wieder zu Protest bei den lärmgeplagten Anrainern. 2012 spitzte sich ein Konflikt mit Bayern zu. Um den Austausch zu verbessern wurde 2014 der Bürgerrat gegründet.