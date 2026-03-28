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Sieg gegen Fehervar

Salzburgs Enten mit Saisonauftakt nach Maß

Salzburg
28.03.2026 19:30
Starker Auftritt: Quarterback Gavin Sukup (M.) und die Ducks.
Starker Auftritt: Quarterback Gavin Sukup (M.) und die Ducks.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

In den vergangenen Jahren gab es für die Salzburg Ducks zum Austrian Football League-Auftakt meist lange Gesichter. Diesmal strahlten aber Fans, Spieler und Funktionäre um die Wette. Die Enten besiegten Liga-Neuling Fehervar Enthroners (zuvor noch in der European LEague of Football) mit 16:13.

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Das gab es schon seit drei Jahren nicht mehr! Die Salzburg Ducks durften zum Auftakt der Austrian Football League-Saison einen Sieg bejubeln. Die Enten rangen Liga-Neuling Fehervar Enthroners mit 16:13 nieder.

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Die Defense war richtig stark! Wir wissen, dass sie unsere große Stärke ist

Ducks-Trainer Joe Ashfield

Eine bärenstarke Defensive ebnete den Weg zum Erfolg. Die Ungarn fanden vor allem in der ersten Hälfte keinen Weg durch die Salzburger Mauer. Die Mannen um Neuzugang Andre Blackett Jr. und Alexander Herring setzten den gegnerischen Quarterback zudem enorm unter Druck – inkomplette Pässe und Sacks (den Spielmacher zu Fall bringen) waren die Folge. „Die Defense war richtig stark! Wir wissen, dass sie unsere große Stärke ist“, lobte Ducks-Trainer Joe Ashfield. In der Offense machte man sich mit einigen Flags (Strafen) wieder selbst das Leben schwer. Im Vergleich zum Testspiel gegen Wels vor zwei Wochen aber eine klare Verbesserung. „Wir lernen uns immer besser kennen und vertrauen uns, dass wir unsere Jobs erledigen“, erklärte Gavin Sukup.

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Der Quarterback erwischte selbst ein viel besseres Spiel als gegen Wels. Für den ersten Touchdown sorgte er selbst. Mit einem schönen Pass auf Maximilian Reuter sorgte er für die nächsten Punkte. Reuter sorgte mit einem „Field Goal“ für die Entscheidung, auch wenn die Enten am Ende noch zittern mussten – aber die Mauer hielt Defensiv-Mauer hielt Stand. „Auf diesem Sieg können wir aufbauen“, strahlte Ashfield.

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