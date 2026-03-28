Salzburgs Enten mit Saisonauftakt nach Maß

Eine bärenstarke Defensive ebnete den Weg zum Erfolg. Die Ungarn fanden vor allem in der ersten Hälfte keinen Weg durch die Salzburger Mauer. Die Mannen um Neuzugang Andre Blackett Jr. und Alexander Herring setzten den gegnerischen Quarterback zudem enorm unter Druck – inkomplette Pässe und Sacks (den Spielmacher zu Fall bringen) waren die Folge. „Die Defense war richtig stark! Wir wissen, dass sie unsere große Stärke ist“, lobte Ducks-Trainer Joe Ashfield. In der Offense machte man sich mit einigen Flags (Strafen) wieder selbst das Leben schwer. Im Vergleich zum Testspiel gegen Wels vor zwei Wochen aber eine klare Verbesserung. „Wir lernen uns immer besser kennen und vertrauen uns, dass wir unsere Jobs erledigen“, erklärte Gavin Sukup.