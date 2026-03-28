FC Pinzgau gibt kräftiges Lebenszeichen ab

Anders sieht die Lage bei Seekirchen aus, das sich im Frühjahr bisher sehr schwertut. „Momentan sind wir in der Phase, wo wir hinten viele Fehler machen, wo wir hinten keine Sicherheit ausstrahlen“, meinte Trainer Mario Lapkalo. Jetzt heißt es: „Noch mehr Gas geben, noch konzentrierter arbeiten im Training. Man muss seinen Mann stellen!“ Denn aktuell fehle es bei einigen Kickern an ein paar Prozenten im Spiel. „Wir gewinnen aktuell nicht so viele Zweikämpfe, weil wir es zu legere angehen. In Wahrheit müssen wir uns selbst herausreißen. Weil von alleine wird es nicht funktionieren.“