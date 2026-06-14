„Auf unseren Bühnen berühren echte Menschen“

Was Theaterarbeit ausmacht? „Wir machen alles ehrenamtlich. Der Reinerlös wird gespendet“, so Reini Pühringer. Ihn fasziniert die Vielfalt auf der Bühne: „Vom Bösewicht bis zu Clown oder Liebhaber stehen einem alle Charaktere offen.“ Gregor und Elke Hettegger spielen Beatrice und Benedikt, die Hauptrollen. „Sie sind Kontrahenten“. Dass die beiden im echten Leben ein Ehepaar sind, bringt zusätzliche Spannung in die Wortgefechte. Die Tochter, eine Profischauspielerin, die als Kind hier begann, führt Regie.