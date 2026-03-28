Salzburg-Frauen wahren Chance auf Meistergruppe

Red Bull Salzburg hat in der Frauen-Fußball-Bundesliga die Chance auf die Teilnahme an der Meistergruppe gewahrt. Die Mozartstädterinnen gewannen am Samstag in der letzten Grunddurchgangsrunde auswärts gegen Neulengbach 3:1 und schoben sich damit vor den punktegleichen Altacherinnen an die vierte Stelle.