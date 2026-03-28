Für Strandurlaub: Eltern ließen fünf Kinder allein

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Gemeinsam mit der Polizei machten sich die Behörden auf den Weg zur Wohnung der Familie. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht auf dramatische Weise: Fünf Kinder unterschiedlichen Alters waren völlig auf sich alleine gestellt – keine Spur von den Eltern. Selbst Haustiere befanden sich noch in der Wohnung, ohne klare Versorgung.