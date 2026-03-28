Lag nicht am Geld
Für Strandurlaub: Eltern ließen fünf Kinder allein
Während Mama und Papa die Sonne Ägyptens genossen, saßen ihre fünf minderjährigen Kinder unbeaufsichtigt daheim im norditalienischen Triest – gemeinsam mit den Haustieren.
Alles begann mit einer Beobachtung im Schulalltag. Eine Lehrerin wurde misstrauisch, nachdem eines der Kinder von ungewöhnlichen Umständen zu Hause erzählt hatte. Die Pädagogin reagierte sofort und informierte die zuständigen Behörden.
Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Gemeinsam mit der Polizei machten sich die Behörden auf den Weg zur Wohnung der Familie. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht auf dramatische Weise: Fünf Kinder unterschiedlichen Alters waren völlig auf sich alleine gestellt – keine Spur von den Eltern. Selbst Haustiere befanden sich noch in der Wohnung, ohne klare Versorgung.
Einsatzkräfte handelten sofort
Für die Einsatzkräfte war sofort ersichtlich, dass gehandelt werden muss. Die Minderjährigen wurden umgehend aus der Situation geholt und zunächst medizinisch untersucht, um ihren Gesundheitszustand zu überprüfen. Anschließend organisierte man rasch eine geeignete Unterkunft, in der alle fünf gemeinsam untergebracht werden konnten – ein wichtiger Schritt, um die Geschwister nicht zu trennen.
Erst im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde das ganze Ausmaß bekannt. Die Eltern befanden sich nicht etwa in einer Notsituation, sondern hatten sich bewusst für eine Reise nach Sharm El Sheikh entschieden. Von dort posteten sie Bilder in sozialen Medien – ganz entspannt am Strand, während die Kinder zurückblieben.
Gemeinsamer Urlaub scheiterte nicht am Geld
Die Eltern wurden inzwischen über die Maßnahmen informiert. Laut Behörden gibt es keine Hinweise auf finanzielle Probleme der Familie. Nun wurde ein Betreuungsprozess gestartet, der langfristig eine Wiederzusammenführung ermöglichen soll. Bis dahin gilt jedoch eine klare Priorität: die Sicherheit, Stabilität und das Wohl der fünf Kinder.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.