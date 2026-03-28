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Lag nicht am Geld

Für Strandurlaub: Eltern ließen fünf Kinder allein

Ausland
28.03.2026 18:21
Während die Eltern am Strand von Sharm El Sheikh lagen, ließen sie ihre Kinder zu Hause, und das ...
Während die Eltern am Strand von Sharm El Sheikh lagen, ließen sie ihre Kinder zu Hause, und das völlig auf sich allein gestellt.(Bild: EPA/Mohamed Hossam)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Während Mama und Papa die Sonne Ägyptens genossen, saßen ihre fünf minderjährigen Kinder unbeaufsichtigt daheim im norditalienischen Triest – gemeinsam mit den Haustieren.

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Alles begann mit einer Beobachtung im Schulalltag. Eine Lehrerin wurde misstrauisch, nachdem eines der Kinder von ungewöhnlichen Umständen zu Hause erzählt hatte. Die Pädagogin reagierte sofort und informierte die zuständigen Behörden.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Gemeinsam mit der Polizei machten sich die Behörden auf den Weg zur Wohnung der Familie. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht auf dramatische Weise: Fünf Kinder unterschiedlichen Alters waren völlig auf sich alleine gestellt – keine Spur von den Eltern. Selbst Haustiere befanden sich noch in der Wohnung, ohne klare Versorgung.

Einsatzkräfte handelten sofort
Für die Einsatzkräfte war sofort ersichtlich, dass gehandelt werden muss. Die Minderjährigen wurden umgehend aus der Situation geholt und zunächst medizinisch untersucht, um ihren Gesundheitszustand zu überprüfen. Anschließend organisierte man rasch eine geeignete Unterkunft, in der alle fünf gemeinsam untergebracht werden konnten – ein wichtiger Schritt, um die Geschwister nicht zu trennen.

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Erst im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde das ganze Ausmaß bekannt. Die Eltern befanden sich nicht etwa in einer Notsituation, sondern hatten sich bewusst für eine Reise nach Sharm El Sheikh entschieden. Von dort posteten sie Bilder in sozialen Medien – ganz entspannt am Strand, während die Kinder zurückblieben.

Gemeinsamer Urlaub scheiterte nicht am Geld
Die Eltern wurden inzwischen über die Maßnahmen informiert. Laut Behörden gibt es keine Hinweise auf finanzielle Probleme der Familie. Nun wurde ein Betreuungsprozess gestartet, der langfristig eine Wiederzusammenführung ermöglichen soll. Bis dahin gilt jedoch eine klare Priorität: die Sicherheit, Stabilität und das Wohl der fünf Kinder.

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