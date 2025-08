Eltern lassen Sohn (10) am Flughafen zurück

Flugzeug durfte nicht starten

Die Polizei wurde gerufen. „Der Bub gab an, dass seine Eltern auf dem Weg in den Urlaub sind und ihn zurückgelassen haben“, erklärte Lilian in dem Beitrag. Die Eltern wurden ausgerufen und auch der Pilot suchte per Lautsprecheranlage im Flugzeug nach den Betroffenen – doch diese meldeten sich nicht. Die Maschine wurde schließlich von der Startbahn zurückbeordert. Die Eltern mussten samt Gepäck das Flugzeug verlassen und wurden unfreiwillig mit ihrem Sohn vereint, der sich auf der Polizeiwache befand.