Urlaubsdrama: Familie vergisst Kind an Tankstelle

Kuriose Panne auf dem Weg in den Urlaub: Eine Familie aus Baden-Württemberg (Deutschland) hat auf der Fahrt nach Österreich an einer Tankstelle eine kurze Pause eingelegt – und dabei einen ihrer beiden Söhne einfach vergessen. Erst einige Kilometer später bemerkten die Eltern, dass der jüngere Sohn fehlte.
Die Familie aus Offenburg hatte eigentlich in Bayern an der Autobahn 8 bei Holzkirchen einen Tankstopp eingelegt, teilte die Polizei mit. Währenddessen sei der jüngere der beiden Söhne noch schnell auf die Toilette gegangen und die Eltern seien mit seinem schlafenden Bruder weiter in Richtung Österreich gefahren.
Bub wandte sich an Mitarbeiter
Erst nach gut einer halben Stunde hätten Vater und Mutter gemerkt, dass nur noch einer der beiden Söhne bei ihnen im Wagen saß. Als sie die Polizei riefen, konnten die Beamten schnell Entwarnung geben. Denn der Zehnjährige hatte sich an der Tankstelle an die Mitarbeiter gewandt, die wiederum die Polizei verständigten.
Der Bub durfte im Streifenwagen zur Dienststelle der Beamten mitfahren. Dort hatten ihn die Eltern letztlich dann auch abgeholt. Der Zehnjährige habe die Situation „entspannt“ aufgenommen, hieß es seitens der Polizei.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.