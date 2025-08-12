Urlaubsdrama: Familie vergisst Kind an Tankstelle

Bub wandte sich an Mitarbeiter

Erst nach gut einer halben Stunde hätten Vater und Mutter gemerkt, dass nur noch einer der beiden Söhne bei ihnen im Wagen saß. Als sie die Polizei riefen, konnten die Beamten schnell Entwarnung geben. Denn der Zehnjährige hatte sich an der Tankstelle an die Mitarbeiter gewandt, die wiederum die Polizei verständigten.