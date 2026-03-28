Salzburg wichtiger Teil der Football-Geschichte

Die Salzburg Ducks starten Samstag (15) in ihre fünfte Saison in der Austrian Football League. Die „Krone“ wirft einen Blick zurück in die Geschichtsbücher.
Das runde Ei fliegt wieder! Die Austrian Football League startet in die neue Saison und die Salzburg Ducks gehen in ihre fünfte Spielzeit im Oberhaus. Bevor zum Auftakt heute (15) Fehervar im „Ducks Pond“ zu Gast ist, wirft die „Krone“ einen Blick zurück und in die Geschichtsbücher:
1984: Erst zwei Jahre zuvor gegründet jubelten die Salzburg Lions in der allerersten Austrian Bowl über den Titel. Die Graz Giants wurden mit 27:10 besiegt.
1989: Beim dritten Finaleinzug holten die „Löwen“ die zweite Meisterschaft.
1990: Die Hallein Diggers lösten sich auf und die Spieler schlossen sich den Lions an. Von nun an lief man als Salzburg Bulls auf.
2013: Die Salzburg Ducks gründeten sich zunächst noch als Nachwuchsmannschaft.
2018: Das Frauenteam der Ducks lief erstmals in der AFL: Division Ladies auf. Mittendrin: Obfrau Christine Gappmayer.
2021: Bulls und Ducks fusionierten, traten in der Division I an. Das große Ziel: die AFL!
2022: Die Debütsaison im Oberhaus beendete das Herrenteam der „Enten“ auf Rang sieben.
2024: Der „Ducks Pond“ wurde eröffnet – eine der modernsten Football-Arenen Europas steht damit in der Mozartstadt.
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