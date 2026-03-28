Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut

In diesem Fall könnten die rund 413.800 Schokoriegel-Packungen über den Strichcode auf der Verpackung identifiziert werden. Wenn einer der gestohlenen Riegel an einer Supermarktkasse gescannt werde, löse das einen Treffer im System aus, so das Unternehmen. Für diesen Fall gibt es laut KitKat „klare Anweisungen“, wie der Hersteller über den Fund informiert werden soll.