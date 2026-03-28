Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Nur eine Woche vor Ostern haben Diebe ordentlich zugeschlagen: Unbekannte haben zwölf Tonnen Schokoriegel der Marke KitKat geklaut. Es könnte sogar sein, dass der Osterhase andere Süßigkeiten ins Osternest legen muss, denn in den Supermärkten könnte es zu einem KitKat-Engpass kommen.
Während seiner Fahrt durch Europa wurde ein Lastwagen geklaut, in dem 413.793 Packungen KitKat-Schokoriegel transportiert wurden, wie das Unternehmen am Samstag mitteilte. Wo genau der Lastwagen gestohlen wurde, verriet KitKat allerdings nicht.
Klar ist nur, dass der Lastwagen in Italien losgefahren war und auf dem Weg nach Polen war. Es waren Zwischenstopps in mehreren Ländern „in ganz Europa“ geplant, die mit den Schokoriegeln beliefert werden sollten.
Ganzer Lastwagen verschwunden
Den Lastwagen mit der Beute konnten die Beamten noch nicht aufspüren. „Die Ermittlungen dauern in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und Lieferketten-Partnern an“, erklärte das Unternehmen, das zum Lebensmittelriesen Nestle gehört.
Riegel könnten knapp werden
Der Diebstahl könnte dazu führen, dass das Fach für den Schokoriegel in den Supermarktregalen vor den Feiertagen leerer ist als sonst. KitKat hält es allerdings auch für möglich, dass die gestohlene Schokolade trotzdem auf den Markt kommt – über inoffizielle Wege.
In diesem Fall könnten die rund 413.800 Schokoriegel-Packungen über den Strichcode auf der Verpackung identifiziert werden. Wenn einer der gestohlenen Riegel an einer Supermarktkasse gescannt werde, löse das einen Treffer im System aus, so das Unternehmen. Für diesen Fall gibt es laut KitKat „klare Anweisungen“, wie der Hersteller über den Fund informiert werden soll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.