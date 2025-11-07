Süße Beute: Polizei schnappt Schokoladen-Diebe

249 Tafeln und 16 Packungen Schokobons

Bei der Nachschau staunten die Ermittler nicht schlecht: Im Auto lagen 249 Tafeln Schokolade und 16 Packungen Schokobonbons. Die drei Männer im Alter von 21, 25 und 32 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie auf freiem Fuß angezeigt, der Lenker jedoch nach fremdenrechtlichen Bestimmungen ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Süßigkeiten wurden unversehrt an die Supermarktfiliale zurückgegeben.