Süße Beute: Polizei schnappt Schokoladen-Diebe

Einer süßen Versuchung kamen die Ermittler zufällig auf die Spur: Bei einer Fahrzeugkontrolle am Dienstag staunten sie nicht schlecht, als sie in den Wagen blickten. Der Pkw war weder zugelassen noch versichert, der Lenker hatte keinen Führerschein – und im Auto lagerten 249 Tafeln gestohlene Schokolade.
Was man als Ermittler nicht alles erlebt – manchmal sogar Schokoladendiebe! Auch Süßwaren sind gelegentlich Ziel von Langfingern. So auch bei drei Serben, die offenbar nicht gerade unauffällig in Wien-Hietzing unterwegs waren und damit das Interesse einer Polizeistreife weckten.
Kein Führerschein, keine Papiere
Eigentlich sollte es nur eine einfache Fahrzeugkontrolle werden – Ausweis und Fahrzeugpapiere wollten die Beamten sehen. Doch der Lenker konnte nichts davon vorweisen, und obendrein war der Wagen weder zugelassen noch versichert.
249 Tafeln und 16 Packungen Schokobons
Bei der Nachschau staunten die Ermittler nicht schlecht: Im Auto lagen 249 Tafeln Schokolade und 16 Packungen Schokobonbons. Die drei Männer im Alter von 21, 25 und 32 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie auf freiem Fuß angezeigt, der Lenker jedoch nach fremdenrechtlichen Bestimmungen ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Süßigkeiten wurden unversehrt an die Supermarktfiliale zurückgegeben.
