Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kommen nicht durch“

Mieter sauer: Altmöbel, Spucke, stehendes Wasser

Salzburg
29.03.2026 14:00
Michaela Pircher steht im Stiegenhaus. Das kann teils nicht versperrt werden – mit ...
Michaela Pircher steht im Stiegenhaus. Das kann teils nicht versperrt werden – mit entsprechenden Folgen für die Mieter.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Die Bewohner der Anlage „Gartenstadt Aigen“ sind wegen vieler Mängel auf die Salzburger Wohnbaugenossenschaft Gswb sauer. Denn obwohl sie die Missstände thematisieren, wird aus ihrer Sicht viel zu wenig getan. 

0 Kommentare

Die enttäuschten Bewohner – zum Großteil sind es Mieter – haben sich vor der Gartenstadt in Aigen versammelt. In beiden Blocks (Baujahr 2017) mit rund 70 Wohnungen türmen sich die Probleme. Die Liste ist lang: abgestellte Altmöbel im Keller, Verunreinigung durch Spucken im vorgelagerten, teils nicht versperrbaren Stiegenhaus, stehendes Wasser in den Tiefgaragen.

Dazu kommen unbelehrbare Nachbarn, die immer wieder den Parkplatz verstellen, der eigentlich für Besucher reserviert ist, oder Mieter, die vor ihren Wohnungen die Gänge vollräumen. Viel Kritik üben die Mieter auch an der Reinigungsfirma. Außenflächen und das Stiegenhaus seien stark vernachlässigt.

Erboste Nachbarn stehen vor den Problem- Häusern und fordern: „Es muss endlich Verbesserungen ...
Erboste Nachbarn stehen vor den Problem- Häusern und fordern: „Es muss endlich Verbesserungen geben!“(Bild: Markus Tschepp)

Ein Nachbar brachte mehrmals eine weitere Bitte vor: „Der Lift fährt immer zurück ins Erdgeschoß. Das ist Strom-Verschwendung.“

Und Helga Gastl aus der obersten Etage erzählt: „In meiner Wohnung wurden Schwingungen festgestellt.“ Sie zog vor Gericht, das änderte an ihrer Situation aber nichts. „Wir kommen mit unseren Bitten bei der Gswb einfach nicht durch. Es ist immer der gleiche Ablauf: Wir bringen ein Problem ein. Es heißt dann, dass es in Bearbeitung sei – und es passiert gar nichts“, schildert Michaela Pircher bitter.

Lesen Sie auch:
Die inserierte Wucher-Garçonnière ist so klein wie eine Gefängnis-Zelle (rechts eine Zelle der ...
Krone Plus Logo
Nur 10 Quadratmeter
700 Euro Miete für Wohnung so klein wie Häfn-Zelle
25.03.2026
Eigentum immer teurer
Experten erwarten Einbruch bei Wohnbau in Salzburg
25.03.2026
Um mehrere Millionen
Ex-Wohnbaulandesrat baut Luxus für Reiche
15.03.2026

Eigentlich gilt in den Gebäuden der Gswb eine Hausordnung, um das geordnete Zusammenleben in Wohnanlagen zu regeln. Wer sich nicht daran hält, habe aber mit keinerlei Konsequenzen zu rechnen. „Das Ticket-System der Gswb hat sich nicht verbessert. Die Telefonzeiten wurden sogar reduziert.“ Dort heißt es: „Wir bitten um Verständnis, dass die Abarbeitung mit einem Zeitaufwand verbunden ist.“

Tickets würden belegen, dass in ein bis drei Tagen reagiert wird. Bei der Hausbesorger-Firma sei gerade ein Wechsel angedacht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
29.03.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
126.965 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
124.141 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
118.101 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
959 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
947 mal kommentiert
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
870 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf