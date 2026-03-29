Mieter sauer: Altmöbel, Spucke, stehendes Wasser

Und Helga Gastl aus der obersten Etage erzählt: „In meiner Wohnung wurden Schwingungen festgestellt.“ Sie zog vor Gericht, das änderte an ihrer Situation aber nichts. „Wir kommen mit unseren Bitten bei der Gswb einfach nicht durch. Es ist immer der gleiche Ablauf: Wir bringen ein Problem ein. Es heißt dann, dass es in Bearbeitung sei – und es passiert gar nichts“, schildert Michaela Pircher bitter.