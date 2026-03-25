Experten erwarten Einbruch bei Wohnbau in Salzburg

Einer der Preistreiber ist der Grundstückspreis: 1290 Euro pro Quadratmeter zahlt man bereits im landesweiten Durchschnitt. Die Hoffnung, dass die Wohnbaukosten sinken, hat Stephan Gröger, Sprecher der gemeinnützigen Genossenschaften und Chef der Heimat Österreich, aufgegeben: „Die Baukosten sind zwar etwas gesunken, aber die Lohnkosten sind hoch geblieben. Man muss in der jetzigen Zeit schon sehr optimistisch sein, um an fallende Preise zu denken.“ Auch der Nahost-Konflikt wird die Preise in die Höhe treiben, so Gröger.