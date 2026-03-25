Experten erwarten Einbruch bei Wohnbau in Salzburg

Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen will, muss tief in die Tasche greifen. Und es wird in den nächsten Jahren noch teurer. Immerhin 1800 Wohnungen entstehen heuer in Salzburg. Es folgt jedoch ein satter Einbruch im kommenden Jahr ...
Satte 6800 Euro pro Quadratmeter zahlt man im Land Salzburg für ein Eigenheim. Eine Wohnung mit rund 72 Quadratmeter kostet rund 489.000 Euro. Wer in der Stadt Salzburg ein vergleichbares Heim sucht, zahlt gleich 640.000 Euro. Ein Einfamilienhaus mit einer Fläche von 144 Quadratmetern kostet gleich 1,25 Millionen Euro – ein Reihenhaus 690.000 Euro. So die nackten Zahlen einer Studie der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS).
Einer der Preistreiber ist der Grundstückspreis: 1290 Euro pro Quadratmeter zahlt man bereits im landesweiten Durchschnitt. Die Hoffnung, dass die Wohnbaukosten sinken, hat Stephan Gröger, Sprecher der gemeinnützigen Genossenschaften und Chef der Heimat Österreich, aufgegeben: „Die Baukosten sind zwar etwas gesunken, aber die Lohnkosten sind hoch geblieben. Man muss in der jetzigen Zeit schon sehr optimistisch sein, um an fallende Preise zu denken.“ Auch der Nahost-Konflikt wird die Preise in die Höhe treiben, so Gröger.
Immerhin 1800 Wohnungen sollen heuer in Salzburg fertig werden – so prognostizieren es die Experten der WKS. Den Großteil davon – nämlich 63 Prozent – bauen gewerbliche Bauträger. 37 Prozent werden von den gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften errichtet. Allerdings rechnen die Experten 2027 mit einem Einbruch um 300 geplante Wohneinheiten. Die Nachfrage sei vorhanden, die Salzburger können sich die Wohnungen aber nur schwer leisten.
WKS-Immosprecher Roman Oberndorfer appelliert an die Politik: „Wir haben jetzt eine gute Wohnbauförderung. Wir brauchen aber eine Bau- und Sanierungsoffensive, damit wir in den nächsten Jahren wieder mehr bauen können.“
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