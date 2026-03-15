Ex-Wohnbaulandesrat baut Luxus für Reiche

Pikant dabei ist, dass beide Projekte von der WaMa-Wohnbau umgesetzt werden. Einer der beiden Besitzer ist der ehemalige Wohnbaulandesrat Hans Mayr, der laut seiner Homepage noch immer für leistbares Wohnen eintritt. Bei seinen Luxusplänen spricht er gegenüber der „Krone“ von einer „Ausnahme“, denn: „Bei allen anderen Projekten schauen wir, dass wir preislich unter der Höchstgrenze bleiben und Wohnbauförderung möglich ist.“