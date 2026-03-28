Jeder Häftling kostet uns 182 Euro pro Tag

Rund 20 „Häfenurlauber“ bleiben verschwunden

Aktuell wird im ganzen Land noch immer nach 21 dieser „Häfenurlauber“ gefahndet. „Unsere Justizanstalten sind am Anschlag und überbelegt. Dem wirkt man aber nicht entgegen, indem man großzügig Ausgänge und Freigänge gewährt, die natürlich eine Chance zur Flucht ermöglicht“, übt der freiheitliche Politiker Lausch Kritik. Zudem sei der hohe Ausländeranteil hinter Gittern „ein Spiegelbild der falschen Migrationspolitik“.