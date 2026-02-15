So viele Häftlinge in Heimatland geschickt wie nie

Überstellung billiger als Haft

Die Kosten für Überstellungen sind laut Ministerium „je nach individuellem Fall sehr unterschiedlich“. Insgesamt spare man aber Geld, denn die Haft der Menschen sei teurer, als sie aus dem Land zu bringen. Das Land, das darum ersucht, einen Häftling außer Landes zu bringen, muss die Kosten bis zur Übergabe des Gefangenen tragen. In Österreich kommen die entsprechenden Zahlungen aus dem Justizbudget.