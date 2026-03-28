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"Out-of-touch" practices

Boss Furious: AMS Bans His Mental Math Test

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28.03.2026 06:30
A job at an ice cream shop is often stressful—the owner of Linz’s “Eiskönig” wants to test ...
A job at an ice cream shop is often stressful—the owner of Linz’s “Eiskönig” wants to test future employees on mental math, but isn’t allowed to.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Quick mental math while selling ice cream—that’s probably part of the job when cones start flying off the counter again. But a Linz-based entrepreneur, who is hiring through the Public Employment Service, is not allowed to test this skill during job interviews. The “Krone” asked the AMS for clarification and received a surprising explanation.

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“I wanted to know if the lady could add 7 euros and 6.30 euros together. I’m not allowed to do that anymore. The AMS has forbidden me from giving applicants for the ice cream counter simple mental math problems.” – Walter Vogl, boss of the Linz-based Eiskönig, is annoyed by the “out-of-touch” practices of the job placement agency.

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