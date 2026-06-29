Krokodilangriff auf beliebtem Badestrand: Mann tot

Zeuge: „Und das war’s. Er war weg“

Ein kalifornisches Paar war gerade im Hotelpool, als es die Schreie des 28-Jährigen hörte. Sie rannten zum Strand, um ihm zu helfen. „Ich stand bis zur Hüfte im Wasser, und er war vielleicht sechs Meter entfernt“, erinnerte sich Chris Bury aus San Clemente gegenüber dem Magazin Surfer. „Ich warf ihm die Rettungsweste zu, und er stand unter Schock. Er strampelte wild.“ Anschließend sprang der Helfer in ein Kajak – doch als er den Mexikaner erreicht habe, habe das Reptil den Mann unter Wasser gezogen. „Und das war’s. Er war weg“, so der Zeuge.