Drama in Mexiko
Krokodilangriff auf beliebtem Badestrand: Mann tot
Ein 28-jähriger Schwimmer, der sich am Abend noch an einem beliebten Strand in Mexiko abkühlen wollte, hat diesen Ausflug mit dem Leben bezahlt. Der Mann wurde von einem Krokodil angegriffen und unter Wasser gezogen. Ein Paar riskierte sein Leben, um den Mann zu retten, konnte dem Opfer jedoch nicht helfen.
Bei dem Opfer handelte es sich um einen Mann aus Mexiko, der sich beruflich in Puerto Vallarta aufhielt. Er wollte direkt vor dem Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa noch ein Bad im Meer nehmen, als er von einem Spitzkrokodil attackiert wurde.
In diesem Beitrag ist ein Bild des Krokodils zu sehen, das den 28-Jährigen getötet haben soll:
Zeuge: „Und das war’s. Er war weg“
Ein kalifornisches Paar war gerade im Hotelpool, als es die Schreie des 28-Jährigen hörte. Sie rannten zum Strand, um ihm zu helfen. „Ich stand bis zur Hüfte im Wasser, und er war vielleicht sechs Meter entfernt“, erinnerte sich Chris Bury aus San Clemente gegenüber dem Magazin Surfer. „Ich warf ihm die Rettungsweste zu, und er stand unter Schock. Er strampelte wild.“ Anschließend sprang der Helfer in ein Kajak – doch als er den Mexikaner erreicht habe, habe das Reptil den Mann unter Wasser gezogen. „Und das war’s. Er war weg“, so der Zeuge.
Augenzeugin Jamie Yetter, die Verlobte von Bury, war schockiert, dass der Strand am nächsten Morgen noch geöffnet war. „Ich ging davon aus, dass der Strand gesperrt sein würde. Der Strand war aber nicht gesperrt. Es gab keine Badeverbotsschilder“, so die Kalifornierin.
Laut „New York Post“ habe es zwar Schilder gegeben, die vor Quallen, Stachelrochen und Krokodilen im Wasser warten – die Familie habe die Abbildung des Reptils jedoch zunächst für einen Leguan gehalten.
Erst zwölf Stunden später konnte der Leichnam des Opfers gefunden und geborgen werden. Wildhüter konnten ein Krokodil, das für den Angriff verantwortlich sein soll, einfangen. Es ist nicht der erste Krokodilangriff in diesem Gebiet: Im Jahr 2022 wurden zwei Männer aus Colorado von einem Krokodil angegriffen, wie US-Medien berichten.
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