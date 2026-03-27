Kakao wurde billiger, die Schokohasen aber teurer

Kakaopreis ging um mehr als 60 Prozent zurück

Dabei hat sich die Lage auf den Rohstoffmärkten zuletzt klar entspannt. Nachdem sich der Kakaopreis zwischen 2023 und 2025 zeitweise mehr als verdoppelt hatte, ist er inzwischen massiv eingebrochen. Lag er im Vorjahr noch bei über 10.000 US-Dollar pro Tonne, bewegt er sich aktuell wieder bei rund 3100 Dollar – ein Rückgang von mehr als 60 Prozent.