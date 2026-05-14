„Klassische Google-Suche für den Urlaub ist tot“

Bauernhöfe empfinden viele als kleine Oasen. Hier ist die Welt noch ursprünglicher, gemütlicher. Gerade das schätzen Urlauber sehr. Doch am Zeitgeist kommen auch Landwirte nicht vorbei, wenn sie Zimmer und Ferienwohnungen vermieten. Darauf machte KI-Experte Daniel Gollner bei der Jahreshauptversammlung der Landesgruppe Tirol von „Urlaub am Bauernhof“ (UaB) aufmerksam. „Uns muss bewusst sein: Urlaubssuche und -inspiration findet in der KI statt. Die klassische Google-Suche ist tot“, fand Gollner bei dem Treffen drastische Worte.