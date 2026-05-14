„Klassische Google-Suche für den Urlaub ist tot“

Wo in Österreich ist es noch ursprünglich? Fragen wie diese werden von Urlaubshungrigen heute an die KI gestellt. „Die klassische Google-Suche ist tot“, wie es ein Experte vor Vertretern von „Urlaub am Bauernhof“ in Tirol drastisch ausdrückte. Wie gehen Landwirte mit der neuen Technologie um?
Bauernhöfe empfinden viele als kleine Oasen. Hier ist die Welt noch ursprünglicher, gemütlicher. Gerade das schätzen Urlauber sehr. Doch am Zeitgeist kommen auch Landwirte nicht vorbei, wenn sie Zimmer und Ferienwohnungen vermieten. Darauf machte KI-Experte Daniel Gollner bei der Jahreshauptversammlung der Landesgruppe Tirol von „Urlaub am Bauernhof“ (UaB) aufmerksam. „Uns muss bewusst sein: Urlaubssuche und -inspiration findet in der KI statt. Die klassische Google-Suche ist tot“, fand Gollner bei dem Treffen drastische Worte.
„Gutes Gegenmodell zu KI-getriebener Welt“
Was bedeutet das für Vermieter, deren größte Stärke die Ursprünglichkeit ist. „Urlaubsbauernhöfe mit ihrem echten Naturerlebnis sind wohl ein gutes Gegenmodell zur KI-getriebenen Welt“, meint dazu UaB-Geschäftsführerin Astrid Rollinger. Persönliche Gastfreundschaft werde auch in Zukunft im Mittelpunkt stehen, betont Rollinger. KI werde aber als unterstützendes Werkzeug gesehen.
In Tirol stellen die 366 Mitgliedsbetriebe von „Urlaub am Bauernhof“ knapp 5000 Gästebetten. Was sie anderen Vermietern voraus haben: Der Stammgästeanteil ist mit 43 Prozent höher als anderswo und die Aufenthaltsdauer liegt mit 6,3 Tagen über dem allgemeinen Durchschnitt von rund 4 Tagen.
Rollinger und UaB-Obmann Johann Hörtnagl machten bei der Versammlung darauf aufmerksam, dass im Spannungsfeld zwischen neuen Technologien und traditionellen Bewirtschaftungsformen das Echte und Ehrliche – wie es in der Eigenvermarktung heißt – entscheidend sei. Die Vereinigung „Urlaub am Bauernhof“ stehe für die Verbindung von bäuerlichen Traditionen mit zeitgemäßer, professioneller Ausrichtung. Gelingt dieser Spagat, wird die KI Bauernhöfe als Antwort auf viele Fragen von Urlaubshungrigen sicher finden.
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