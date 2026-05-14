Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fragen statt suchen

„Klassische Google-Suche für den Urlaub ist tot“

Tirol
14.05.2026 07:00
Die KI ist zum wichtigen Berater bei Urlaubsentscheidungen geworden.
Die KI ist zum wichtigen Berater bei Urlaubsentscheidungen geworden.(Bild: Drobot Dean - stock.adobe.com)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Wo in Österreich ist es noch ursprünglich? Fragen wie diese werden von Urlaubshungrigen heute an die KI gestellt. „Die klassische Google-Suche ist tot“, wie es ein Experte vor Vertretern von „Urlaub am Bauernhof“ in Tirol drastisch ausdrückte. Wie gehen Landwirte mit der neuen Technologie um?

0 Kommentare

Bauernhöfe empfinden viele als kleine Oasen. Hier ist die Welt noch ursprünglicher, gemütlicher. Gerade das schätzen Urlauber sehr. Doch am Zeitgeist kommen auch Landwirte nicht vorbei, wenn sie Zimmer und Ferienwohnungen vermieten. Darauf machte KI-Experte Daniel Gollner bei der Jahreshauptversammlung der Landesgruppe Tirol von „Urlaub am Bauernhof“ (UaB) aufmerksam. „Uns muss bewusst sein: Urlaubssuche und -inspiration findet in der KI statt. Die klassische Google-Suche ist tot“, fand Gollner bei dem Treffen drastische Worte.

Traditionell wirtschaften, modern vermarkten – diesen Spagat müssen viele Landwirte schaffen.
Traditionell wirtschaften, modern vermarkten – diesen Spagat müssen viele Landwirte schaffen.(Bild: Daniel Gollner)

„Gutes Gegenmodell zu KI-getriebener Welt“
Was bedeutet das für Vermieter, deren größte Stärke die Ursprünglichkeit ist. „Urlaubsbauernhöfe mit ihrem echten Naturerlebnis sind wohl ein gutes Gegenmodell zur KI-getriebenen Welt“, meint dazu UaB-Geschäftsführerin Astrid Rollinger. Persönliche Gastfreundschaft werde auch in Zukunft im Mittelpunkt stehen, betont Rollinger. KI werde aber als unterstützendes Werkzeug gesehen.

Astrid Rollinger, Johann Hörtnagl (re.) und KI-Experte Daniel Gollner sprachen über neue Trends ...
Astrid Rollinger, Johann Hörtnagl (re.) und KI-Experte Daniel Gollner sprachen über neue Trends und Tradition.(Bild: Urlaub am Bauernhof Tirol/Amir Kaufmann)

In Tirol stellen die 366 Mitgliedsbetriebe von „Urlaub am Bauernhof“ knapp 5000 Gästebetten. Was sie anderen Vermietern voraus haben: Der Stammgästeanteil ist mit 43 Prozent höher als anderswo und die Aufenthaltsdauer liegt mit 6,3 Tagen über dem allgemeinen Durchschnitt von rund 4 Tagen.

Rollinger und UaB-Obmann Johann Hörtnagl machten bei der Versammlung darauf aufmerksam, dass im Spannungsfeld zwischen neuen Technologien und traditionellen Bewirtschaftungsformen das Echte und Ehrliche – wie es in der Eigenvermarktung heißt – entscheidend sei. Die Vereinigung „Urlaub am Bauernhof“ stehe für die Verbindung von bäuerlichen Traditionen mit zeitgemäßer, professioneller Ausrichtung. Gelingt dieser Spagat, wird die KI Bauernhöfe als Antwort auf viele Fragen von Urlaubshungrigen sicher finden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
14.05.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
138.317 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
117.621 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
89.557 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1488 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
919 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
837 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf