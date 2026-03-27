Mathea: „Der Look gibt mir Selbstbewusstsein“

Für die Musikerin ist Mode dabei längst mehr als nur Ergänzung. Über die Jahre hat sie gelernt, wie stark sich ihre Musik auch visuell unterstreichen lässt – sei es durch verschiedene Looks, Videos oder die gesamte Ästhetik rund um ein Projekt. „Man kann damit eine zusätzliche Geschichte zum Song erzählen.“ Gerade dieser kreative Spielraum macht für sie den Reiz aus.

Auch beim Styling zeigt sich ihr Bob alltagstauglich. „Wenn ich ihn glatt trage, bin ich in zehn Minuten fertig“, erklärt sie lachend. „Für mehr Volumen, mit einem Blow-out kann es aber auch mal bis zu einer halben Stunde dauern.“

In Matheas Fall handelt es sich um einen Blunt Bob – eine klare, präzise geschnittene Variante ohne Stufen.

Wer also gerade an eine Veränderung denkt, liegt mit diesem zeitlosen Schnitt genau richtig.