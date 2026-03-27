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Mathea: „Der Look gibt mir Selbstbewusstsein“

Adabei Österreich
27.03.2026 20:00
In ihrem neuen Song „Boomboompow“ zeigt sich Sängerin Mathea von ihrer femininen Seite.
In ihrem neuen Song „Boomboompow“ zeigt sich Sängerin Mathea von ihrer femininen Seite.(Bild: Jano Bruns)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Der Bob feiert sein Comeback – und ist aktuell so präsent wie lange nicht. Auch Sängerin Mathea setzt seit Jahren auf den klar geschnittenen Look. Im Gespräch mit der „Krone“ verrät sie, warum der Schnitt für sie mehr als nur ein Trend ist – und wie sie ihn modisch interpretiert.

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Ende März, die ersten Blumen blühen – und trotzdem fühlt sich der Frühling noch weit entfernt an. Statt Sonne dominieren Wind, Regen und kühle Temperaturen. Mit dem Saisonwechsel wächst dennoch die Lust auf Veränderung, und die beginnt meistens auf dem Kopf. Wenn Feuchtigkeit die langen Haare kraust, kommt ein Frisuren-Trend doch gerade recht: der Bob.

Die Trendfrisur am Red Carpet
Der klassische Kurzhaarschnitt feiert aktuell ein Comeback und ist auf internationalen Red Carpets ebenso präsent wie abseits des Rampenlichts. Stars wie Zendaya oder Lily Collins tragen ihn bereits – und auch hierzulande hat sich der Look längst etabliert. So setzt die österreichische Sängerin Mathea seit Jahren auf den Bob. Die 27-Jährige ist nicht nur musikalisch, sondern auch stilistisch wandelbar. Ihren Signature-Look fand sie jedoch früh: „Ich habe mich mit 16 spontan für den Schnitt entschieden – und konnte mich seitdem nie wieder davon lösen. Dieser Look gibt mir Selbstbewusstsein“, erzählt sie. Über die Jahre hat sie die Frisur immer wieder neu interpretiert – mit unterschiedlichen Farben, Stylings und in verschiedenen Äras. Genau darin sieht sie auch den Reiz: „Ich glaube, dass sich deshalb wieder so viele dafür entscheiden.“

Reduziert, klar und stilbewusst: Die Musikerin setzt ihren Signature-Bob gekonnt in Szene.
Reduziert, klar und stilbewusst: Die Musikerin setzt ihren Signature-Bob gekonnt in Szene.(Bild: Jano Bruns)

Ladylike mit kreativem Spielraum
Mit dem Haar verändert sich aber oft auch das Auftreten. Während sie früher eher lässig mit Sneakern und blondem Bob unterwegs war, setzt sie heute auf eine femininere Linie. „Ich bin gerade mehr ich selbst – einfach, weil ich erwachsen geworden bin. Mein Stil ist ladylike, aber trotzdem verspielt. Mir ist wichtig, dass ein Outfit mein gesamtes Wesen unterstützt und meine Musik widerspiegelt.“ Besonders die Farbe Rot hat es ihr modisch angetan. Gefragt nach ihren aktuellen Must-haves, setzt die Musikerin auf klare Teile: „Eine gute Lederjacke ist ein Muss – bei mir in meiner Lieblingsfarbe. Dazu eine Straight Jeans und ein klassischer Boot mit Absatz. Damit ist man eigentlich immer gut angezogen.“ Ein Look, der trotz Kälte bereits Frühlingsgefühle weckt und sich unkompliziert nachmachen lässt.

Für die Musikerin ist Mode dabei längst mehr als nur Ergänzung. Über die Jahre hat sie gelernt, wie stark sich ihre Musik auch visuell unterstreichen lässt – sei es durch verschiedene Looks, Videos oder die gesamte Ästhetik rund um ein Projekt. „Man kann damit eine zusätzliche Geschichte zum Song erzählen.“ Gerade dieser kreative Spielraum macht für sie den Reiz aus. 
Auch beim Styling zeigt sich ihr Bob alltagstauglich. „Wenn ich ihn glatt trage, bin ich in zehn Minuten fertig“, erklärt sie lachend. „Für mehr Volumen, mit einem Blow-out kann es aber auch mal bis zu einer halben Stunde dauern.“ 

In Matheas Fall handelt es sich um einen Blunt Bob – eine klare, präzise geschnittene Variante ohne Stufen.
Wer also gerade an eine Veränderung denkt, liegt mit diesem zeitlosen Schnitt genau richtig.

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So kann man Matheas Look einfach nachmachen.
Mit ihrer roten Lederjacke setzt Mathea modisch ein klares Zeichen.
Mit ihrer roten Lederjacke setzt Mathea modisch ein klares Zeichen.(Bild: Jano Bruns)
Lederjacke (Freaky Nation, aktuell 99,95 € bei Zalando.
Lederjacke (Freaky Nation, aktuell 99,95 € bei Zalando.(Bild: Zalando)
Die klassische Straight Jeans gibt es günstig um 29, 99 € bei H&M.
Die klassische Straight Jeans gibt es günstig um 29, 99 € bei H&M.(Bild: hm)
Solange die Sonne auf sich warten lässt, muss ein Stiefel mit Absatz her: hier von Buffalo um ...
Solange die Sonne auf sich warten lässt, muss ein Stiefel mit Absatz her: hier von Buffalo um 79,90 €.(Bild: buffalo)

Mit kräftiger Farbe gegen das trübe Wetter: Die Lederjacke (Freaky Nation, aktuell 99,95 € bei Zalando) ist ein Gamechanger und verleiht jedem Look eine lässige, moderne Note. Die klassische Jeans gibt es in jeder Variation (günstig bei H&M, 29,99 €). Ein schlichter Stiefel mit Absatz (z.B. von Buffalo um 79,90 €) rundet das komplette Outfit ab.

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