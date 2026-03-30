Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet

Eine dreifache Mutter nähert sich mit ihrem Scooter dem Zebrastreifen bei der Neulinggasse in Wien-Landstraße, wartet gemeinsam mit Fußgängern, bis die Ampel auf Grün umschlägt. Ob sie dann den Roller geschoben hat, oder gefahren ist, können Zeugen nicht mehr genau sagen. Es ist auch nicht relevant. Denn jener Radfahrer, der die Frau am Schutzweg mit seinem E-Bike mit rund 40 km/h rammte, fuhr bei Rotlicht in die Kreuzung ein.