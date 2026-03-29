Geschichte(n) erwandern im Klostertal

Das Duftveilchen (Viola odorata) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die vor allem durch ihren intensiven, angenehmen Duft bekannt ist. Es gehört zur Familie der Veilchengewächse und ist in Europa sowie in Teilen Asiens heimisch. Besonders häufig findet man es in lichten Wäldern, an Waldrändern, in Gärten oder auf schattigen Wiesen, wo es sich durch Ausläufer rasch ausbreiten kann und oft dichte Teppiche bildet. Die Pflanze wird meist nur etwa fünf bis 15 Zentimeter hoch und besitzt herzförmige, dunkelgrüne Blätter, die in einer bodennahen Rosette angeordnet sind. Ihre charakteristischen Blüten erscheinen früh im Jahr, häufig schon im März oder April, und sind meist violett, seltener weiß oder rosa. Der süßliche Duft der Blüten dient nicht nur der menschlichen Wahrnehmung, sondern lockt auch bestäubende Insekten wie Bienen und Schmetterlinge an. Interessanterweise bildet das Duftveilchen neben den auffälligen Blüten auch unscheinbare, sich selbst bestäubende Blüten aus, was seine Fortpflanzung zusätzlich sichert. Historisch spielte das Duftveilchen früher auch eine bedeutende Rolle in der Parfümherstellung.