Wanderung auf den „stillen Nachbarn“ des Pfänders

Rundum-Panoramablick vom Gipfelplateau

Es geht im sanften Anstieg einer Wiese entlang, vorbei an einem weiteren großen Hof und schließlich in den Wald. An einem milden Vor-Frühlingstag wird man von den Aromen des Waldes eingehüllt: Harz, Erde und feuchtes Laub. Nach dem Wald eröffnen sich tolle Ausblicke in den Bregenzerwaldes sowie in Richtung Schweizer Berge. Der letzte Abschnitt der Route gestaltet sich dann etwas anstrengender. Der Anstieg führt über eine steile Wiese bis zum Bergkamm, ist jedoch gut zu bewältigen, auch wenn vereinzelt noch ein paar Schneefelder zu queren sind. Vom Gipfelplateau hat man einen Rundum-Panoramablick. Besonders gut ist natürlich der Pfänder zu erkennen. Nur wenige Meter unterhalb des Gipfelkreuzes befindet sich die Marienkapelle, wo man eine kleine Rast einlegen kann. Danach geht es über denselben Weg zurück zum Ausgangspunkt.