Sturmtief „Marlies“ sorgte für Chaos im Burgenland

Schneefall sorgte für zahlreiche Unfälle im Frühverkehr

Am Sieggrabener Sattel auf der S31 kam es im Frühverkehr auf schneeglatter Fahrbahn zu einem Unfall mit sieben Fahrzeugen, drei Personen wurden leicht verletzt. Die Strecke musste vorübergehend gesperrt werden, im Rückstau kam es zu weiteren Kollisionen.