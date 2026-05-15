Musikalische Hommage an die eigenen Wurzeln

„Manchmal muss man weggehen, um zu verstehen, wo man hingehört“, sind sich die drei einig. Wie immer so wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sprich im Dialekt und mit einer ordentlichen Portion Gefühl, besingen „Crowdfleckerl“ jene Orte und Menschen, die sie und uns alle prägen – egal, wie weit der Wind einen auch fortweht. Denn seine Wurzeln behält man im Herzen, egal wo es einen hin verschlägt.