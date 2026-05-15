Musikalische Hommage an die eigenen Wurzeln

Die Band „Crowdfleckerl“ bringt am 15. Mai ihr neues Lied „Wohin i a geh“ heraus. Es ist eine Liebeserklärung an die Heimat.
Die drei Burschen stammen aus Breitenbrunn und sind in der heimischen Musikszene keine Unbekannten mehr. Daniel Lentsch, Wolfgang Fuchs und Stefan Ensbacher versuchen seit 2016 quasi die musikalische Weltherrschaft an sich zu reißen und sind dem auch schon ziemlich nahe gekommen – immerhin werden ihre Lieder auch gerne im Radio gespielt. Der neue Song heißt „Wohin i a geh“ und ist eine Liebeserklärung an die Heimat.
„Manchmal muss man weggehen, um zu verstehen, wo man hingehört“, sind sich die drei einig. Wie immer so wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sprich im Dialekt und mit einer ordentlichen Portion Gefühl, besingen „Crowdfleckerl“ jene Orte und Menschen, die sie und uns alle prägen – egal, wie weit der Wind einen auch fortweht. Denn seine Wurzeln behält man im Herzen, egal wo es einen hin verschlägt.
„Wir hoffen, dass das Zusammenspiel aus ehrlichem Dialekt und moderner Produktion unser Lied zu einem emotionalen Hörerlebnis macht“, meint Daniel Lentsch. Neugierig? Ab heute ist das Lied auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Das Musikvideo gibt’s auf YouTube.
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