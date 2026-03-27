A2 komplett dicht: Stau zieht sich über Kilometer

Kilometerlanger Rückstau

Die Fahrbahn musste daraufhin vorübergehend komplett gesperrt werden, um den Hubschraubern die Landung zu ermöglichen. Der Rückstau reichte zeitweise rund vier Kilometer zurück. Inzwischen ist der rechte Fahrstreifen wieder frei, die Aufräumarbeiten dauern jedoch weiter an.