A2 komplett dicht: Stau zieht sich über Kilometer

Im Wechselgebiet auf der Südautobahn (A2) in Richtung Graz hat sich am Freitagnachmittag ein Auto überschlagen, seither staut sich eine Kolonne kilometerlang zurück. Zwei Notarzthubschrauber dürften mögliche Verletzte bereits abtransportiert haben. Nähere Details liegen bislang nicht vor.
Zwischen Edlitz und Zöbern hat sich laut Ö3-Verkehrsservice ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ersten Informationen zufolge soll sich ein Auto aus noch ungeklärter Ursache überschlagen haben. Zwei Notarzthubschrauber standen rasch im Einsatz.
Kilometerlanger Rückstau
Die Fahrbahn musste daraufhin vorübergehend komplett gesperrt werden, um den Hubschraubern die Landung zu ermöglichen. Der Rückstau reichte zeitweise rund vier Kilometer zurück. Inzwischen ist der rechte Fahrstreifen wieder frei, die Aufräumarbeiten dauern jedoch weiter an.
Teilsperre bis zum Abend
Laut ÖAMTC bleibt die Sperre von zwei Fahrstreifen voraussichtlich noch bis etwa 18.30 Uhr aufrecht. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über Edlitz auf die B54 auszuweichen und der beschilderten Umleitung über die U28 zu folgen.
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