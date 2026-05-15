Betrüger lockten Investor mehr als 95.000 Euro

IT-Forensik, Handy-Check helfen bei Tatortarbeit

Abgebrühte Kriminelle machen das Internet zum heißen Pflaster. Bei der Polizei im Burgenland langen jede Woche im Schnitt 35 Anzeigen ein. „Der Anteil stieg in einem Jahr um 15 Prozent“, teilt Landespolizeidirektor Martin Huber mit. Konkret wuchs die Zahl der Fälle von 903 im Jahr 2021 auf 1634 im vergangenen Jahr an. Die Aufklärungsquote liegt bei 32,5 Prozent. Doch die Täter werden cleverer und immer gefährlicher. Die Polizei hält mit einer zeitgemäßen Strategie und moderner Technik voll dagegen. In drei neuen Kriminalassistenzdienststellen im Burgenland unterstützen eigens ausgebildete Spezialisten die Tatortarbeit mit IT-Forensik, dem Sichern und Durchforsten von Computerdaten, der Auswertung der Handys von Verdächtigen, dem Ausforschen dubioser IT-Adressen.