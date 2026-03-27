Orkanartiger Sturm sorgte für Einsätze in Serie

Windspitzen von bis zu 110 km/h ließen etwa in der Nacht auf Freitag in der Steiermark reihenweise Bäume umstürzen, ebenso wurden auch Dächer abgedeckt. Viele steirische Feuerwehren sind seit den Nachtstunden im Einsatz, ein Ende der Arbeiten ist vorerst nicht in Sicht. Etwa 2000 steirische Haushalte waren Freitagfrüh ohne Elektrizität. „Im Laufe des Tages kann es aufgrund der anhaltenden Wetterlage weiterhin zu Unterbrechungen kommen“, wurde vorgewarnt.