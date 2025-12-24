„Satansbratan“ dankt Fans nach Prügel-Attacke

Nach der brutalen Attacke auf seinen Vater meldet sich der Wiener Influencer Erik Seidl aka „Satansbratan“ erneut auf Instagram zu Wort. In einem weiteren Video bedankt er sich sichtlich gerührt bei seiner Community für die enorme Anteilnahme und die zahlreichen Nachrichten, die ihn seit dem Vorfall erreicht haben. Nun ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.
„Meinem Papa geht’s schon bissi besser. Ich bedanke mich noch einmal bei allen. Da hat man auch wieder gesehen, dass Social Media auch für was Gutes genutzt werden kann“, bedankt sich der Influencer auf Instagram bei seiner Community direkt aus dem Krankenhaus. Auch sein Vater bedankt sich bei den Menschen, die den Instapost fleißig geteilt haben, um die unbekannten Jugendlichen schnell ausforschen zu können.
Weitere Hinweise gesucht
Die Solidarität seiner Follower gebe ihm und seiner Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft. Gleichzeitig bitte er weiterhin um Hinweise, die zur Ausforschung der Täter führen könnten.
Große Anteilnahme
Auch aus der Reality-Szene kam breite Unterstützung: Unter dem Posting finden sich zahlreiche Kommentare bekannter Influencer und Promis, die ihre Anteilnahme ausdrückten und dem Vater von „Satansbratan“ eine rasche Genesung wünschten. Viele teilten den emotionalen Aufruf zudem in ihren eigenen Stories weiter und halfen so, die Suche nach Hinweisen noch weiter zu verbreiten.
Wie berichtet, war der 70-jährige Vater des Influencers am Samstagabend in Wien-Favoriten von einer unbekannten Gruppe Jugendlicher attackiert und schwer verletzt worden. Die Ermittlungen laufen, Hinweise nimmt weiterhin die Polizei entgegen.
