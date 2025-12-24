„Satansbratan“ dankt Fans nach Prügel-Attacke

„Meinem Papa geht’s schon bissi besser. Ich bedanke mich noch einmal bei allen. Da hat man auch wieder gesehen, dass Social Media auch für was Gutes genutzt werden kann“, bedankt sich der Influencer auf Instagram bei seiner Community direkt aus dem Krankenhaus. Auch sein Vater bedankt sich bei den Menschen, die den Instapost fleißig geteilt haben, um die unbekannten Jugendlichen schnell ausforschen zu können.