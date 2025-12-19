„Satansbratan“ serviert Pasta – nicht nur Sprüche

Leuchtende Kinderaugen, gemeinsames Lachen und ein festlich gedeckter Tisch: In der VAPIANO-Filiale am Wiener Westbahnhof erlebten Kinder des Lernhauses Wien des Österreichischen Roten Kreuzes ein ganz besonderes Weihnachtsessen. Möglich gemacht wurde dieser Moment durch die VAPIANO Herzenspunkte Aktion, bei der Nutzer der VAPIANO LOVERS App ihre gesammelten Punkte spenden können – in diesem Fall zugunsten eines sozialen Bildungsprojekts. Gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz und Influencer Erik „Satansbratan“ Seidl verwandelte VAPIANO digitale Treuepunkte in Pizza, Pasta und echte Weihnachtsfreude.