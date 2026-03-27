Lukaschenko schenkt Kim ein Gewehr „gegen Feinde“

„Dank einer umfassenden und stetigen Entwicklung treten wir heute in eine grundlegend neue Phase ein“, sagte Lukaschenko am Donnerstag nach der Unterzeichnung laut der belarussischen Nachrichtenagentur Belta. Kim habe Lukaschenko „freudig“ empfangen und „herzlich“ willkommen geheißen, berichtete die staatliche, nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Die Willkommenszeremonie für Lukaschenko fand demnach am Mittwoch auf dem Kim-Il-Sung-Platz in der nordkoreanischen Hauptstadt statt. Anschließend besuchten beide Staatschefs KCNA zufolge den Kumsusan-Palast der Sonne, wo die einbalsamierten Leichname von Kims Vater Kim Jong Il und seinem Großvater Kim Il Sung aufgebahrt sind. Dort habe Lukaschenko auch im Namen des russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Blumenstrauß niedergelegt.