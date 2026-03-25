Lukaschenko besucht Machthaber Kim in Nordkorea

Trump sucht zu beiden Kontakt

US-Präsident Donald Trump hat immer wieder den Kontakt zu Kim und Lukaschenko gesucht. Mit dem nordkoreanischen Machthaber hatte sich Trump während seiner ersten Amtszeit 2018 und 2019 dreimal getroffen. Im vergangenen Jahr nahm er zudem direkte Verbindungen zu Lukaschenko auf. In den vergangenen Monaten begannen die Vereinigten Staaten, die Sanktionen gegen Belarus im Gegenzug für die Freilassung politischer Gefangener zu lockern.

Erst sechs Tage vor seiner Reise nach Nordkorea hatte Lukaschenko den US-Gesandten John Coale getroffen und die Freilassung von 250 weiteren Inhaftierten angekündigt. Von US-Seite hieß es, der belarussische Präsident könnte bald im Weißen Haus zu Gast sein.