Kim Jong Un testet mit Teenie-Tochter neue Waffen

Die Fotos zeigen Vater und Tochter bei der Inspektion einer Munitionsfabrik. Beide tragen schwarze Lederjacken und begutachten Pistolen, die sie dann ausprobieren. Die neuartigen Waffen sind laut staatlicher Nachrichtenagentur KCNA vor Kurzem in Produktion gegangen. Das Mädchen wird dabei in dem Bericht gar nicht erwähnt. Dort ist lediglich davon die Rede, dass Mitglieder der Zentralen Militärkommission Kim Jong Un am Mittwoch begleitet hätten.