Gemeinsamer Auftritt
Kim Jong Un testet mit Teenie-Tochter neue Waffen
Immer öfter tritt die Tochter von Kim Jong Un an der Seite von Nordkoreas Machthaber auf. Vermutet wird, dass sie als politische Nachfolgerin aufgebaut werden soll. Jetzt zeigen Propagandabilder die beiden, wie sie am Schießstand ihre Fähigkeiten erproben.
Die Fotos zeigen Vater und Tochter bei der Inspektion einer Munitionsfabrik. Beide tragen schwarze Lederjacken und begutachten Pistolen, die sie dann ausprobieren. Die neuartigen Waffen sind laut staatlicher Nachrichtenagentur KCNA vor Kurzem in Produktion gegangen. Das Mädchen wird dabei in dem Bericht gar nicht erwähnt. Dort ist lediglich davon die Rede, dass Mitglieder der Zentralen Militärkommission Kim Jong Un am Mittwoch begleitet hätten.
Name und Alter sind geheim
Generell wird enorme Geheimniskrämerei um die Tochter des Machthabers betrieben. Name und Alter sind offiziell nicht bekannt, geschätzt ist sie 13 Jahre alt. Laut dem ehemaligen US-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll das Mädchen Ju Ae heißen.
Sie begleitet ihren Vater seit ihrem ersten Auftritt 2022 immer wieder bei Inspektionen und Waffentests. Am Dienstag hatten beide aus der Ferne an einem Fernsehgerät den Test eines Marschflugkörpers begutachtet, den die nordkoreanische Marine vom Zerstörer „Choe Hyon“ abgefeuert hatte, wie Fotos von KCNA zeigten. Das Mädchen blieb jedoch auch in diesem Bericht unerwähnt.
