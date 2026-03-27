Die letzten Tage vom Übermorgenland

Die betagte Boeing 707 des Emirs hatte keine Sitze, sondern nur Polster, ein Meer von Polstern, in das man sich sinken ließ. Dieser Second-Hand-Jet war 1976 das Vorzeichen jener Dollarflut, die sich bald über die Ölscheichtümer ergießen würde. Auf dem Polster-Thron saß Bundeskanzler Kreisky auf der ersten seiner Pionierreisen durch die arabische Welt.