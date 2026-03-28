Steuern: Red Bull ist anders …

Ja, er sei in seiner Amtszeit schon zweimal bei Red Bull in Salzburg gewesen, verriet Finanzminister Marterbauer in der parlamentarischen Fragestunde. Immerhin ist Red Bull der größte private Steuerzahler mit insgesamt 587 Millionen Euro im Jahr. Das verdient Respekt und Dank vom Staat, denn viele andere Konzerne, die bei uns hohe Gewinne machen, wählen lieber andere Wege, um die Steuerlast klein zuhalten.