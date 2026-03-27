Ekelalarm in Bäckerei: Küchenschaben entdeckt

Mann muss Land verlassen

Auch auf der Straße klickten die Handschellen: Ein slowakischer Lenker wurde gestoppt – er war ohne gültigen Führerschein unterwegs. Am Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte schwere Mängel fest, es bestand Gefahr im Verzug, die Kennzeichen wurden sofort abgenommen. Wie sich zeigte, war das Auto gar nicht zum Verkehr zugelassen, die Kennzeichen dürften missbräuchlich verwendet worden sein.