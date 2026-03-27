Ekelalarm in Bäckerei: Küchenschaben entdeckt

Schwarzarbeit und Schaben-Ekel: Die Liste der Verstöße mehrerer Wiener Betriebe im Rahmen einer Schwerpunktaktion am Mittwoch ist lang und führte darüber hinaus zu Festnahmen. Mehrere Geschäfte, darunter eine Bäckerei, wurden umgehend geschlossen.
Der Anblick dürfte den Einsatzkräften den Magen umgedreht haben: In einer Bäckerei in der Brigittenau stellten sie massive hygienische Mängel fest. In der Backstube krabbelten zahlreiche Küchenschaben herum, der Befall galt als erheblich. Die Behörden reagierten sofort und ordneten die vorübergehende Schließung des Betriebs an.
Auch die anwesenden Arbeiter wurden kontrolliert, mehrere konnten sich nicht ausweisen. Drei serbische Staatsangehörige im Alter von 26, 35 und 42 Jahren standen laut Polizei im Verdacht der Schwarzarbeit. Sie wurden festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.
Weiterer illegaler Arbeiter festgenommen
Bei einer Schwerpunktaktion in Währing gingen die Behörden ebenfalls hart vor: In einem Restaurant wurde ein 25-jähriger indischer Staatsangehöriger festgenommen, der sich illegal im Land aufhielt.
Mann muss Land verlassen
Auch auf der Straße klickten die Handschellen: Ein slowakischer Lenker wurde gestoppt – er war ohne gültigen Führerschein unterwegs. Am Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte schwere Mängel fest, es bestand Gefahr im Verzug, die Kennzeichen wurden sofort abgenommen. Wie sich zeigte, war das Auto gar nicht zum Verkehr zugelassen, die Kennzeichen dürften missbräuchlich verwendet worden sein.
Zudem ergab sich der Verdacht auf Drogenkonsum – die amtsärztliche Kontrolle brachte Klarheit. Gegen ihn bestand außerdem ein Aufenthaltsverbot, er wurde festgenommen und des Landes verwiesen. Insgesamt hagelte es rund 50 Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen Gewerbe-, Fremden- und Verkehrsrecht.
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