400 Fahrgäste gestrandet, Menschenmassen sahen rot

Die Region bleibt derzeit in zweifacher Hinsicht im Wortsinn auf der Strecke

„Eine gute Strasssenverbindung gibts natürlich ebenfalls nicht“, spielt er auf die ebenfalls verspäteten Bauplan für die Schnellstraße S8 an und ergänzt: „Dafür sorgt ja wieder eine andere politisch gefärbte Gruppe.“

Durch den traurigen „Streckenrekord“ am Dienstag bei gleichzeitiger Freude über eine verkürzte Fahrzeit nach Graz kommen bei vielen Anwohner entlang der March-Staatsgrenze an die Zeit des Eisernen Vorhangs auf: „Statt prestigeträchtige Maßnahmen der Südbahn auszuposaunen, vergisst man auf die Gegenrichtung – koste es, was es wolle. Die ÖBB werden damit oder sind bereits ein großes Wirtschafts-Risiko sowohl für die Arbeitnehmer, als auch für die ebenfalls betroffenen Firmen.“

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