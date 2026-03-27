Bürokratie kostet Ländle-Firmen 950 Millionen Euro

Ruf nach Entlastung wird immer lauter

Der Abbau von Bürokratie ist für die Wirtschaft daher ein zentrales Anliegen. Laut WKÖ sehen 80 Prozent der Vorarlberger Unternehmen im Bürokratiedschungel die größte Herausforderung – österreichweit sind es 58 Prozent. „Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ist dabei nicht eine einzelne Vorschrift das Problem, sondern die Summe der Verpflichtungen. Seitenlange Nachweispflichten im Arbeitsrecht, komplexe Genehmigungsverfahren, mehrfach zu meldende Daten oder sogenannte ,Gold Plating‘-Effekte führen dazu, dass wertvolle Ressourcen gebunden werden“, betont WKV-Präsident Karlheinz Kopf. Die Wirtschaftskammer fordert deshalb schnelle Entlastungen. Immerhin: Ein erstes Maßnahmenpaket der Bundesregierung wurde bereits im Dezember beschlossen, geht's nach der Wirtschaftskammer, soll noch im Sommer ein zweites folgen.