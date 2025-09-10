Stelle für Bürokratieabbau „längst überfällig“

Die Opposition zeigt sich damit aber alles andere als zufrieden. So sagt Claudia Gamon von den Neos zur neuen Anlaufstelle: „Alles gut und recht – und nach fast einem Jahr in der neuen Regierung längst überfällig. Das Eigenlob von Landeshauptmann Wallner ist jedoch völlig fehl am Platz: Die ÖVP regiert seit über 80 Jahren durchgehend in Vorarlberg und trägt die Verantwortung für die Bürokratie, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Wir Neos vergeben keine Vorschusslorbeeren für das Abschaffen jener Probleme, die die ÖVP selbst geschaffen hat.“