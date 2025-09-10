Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an Wallner

Stelle für Bürokratieabbau „längst überfällig“

Vorarlberg
10.09.2025 12:20
Im Amt der Landesregierung wird eine neue Stelle geschaffen – die Opposition erwartet rasche ...
Im Amt der Landesregierung wird eine neue Stelle geschaffen – die Opposition erwartet rasche Ergebnisse.(Bild: Shourot Maurice)

Das Land Vorarlberg richtet eine Stelle für Bürokratieabbau ein, die Opposition stellt diese Bemühungen aber in Frage und fordert rasche Ergebnisse. Vorschusslorbeeren gebe es keine, ließ etwa Claudia Gamon von den Neos ausrichten.  

0 Kommentare

Der Ruf nach Bürokratieabbau ist in den vergangenen Jahren unüberhörbar laut geworden. Das Land reagiert nun darauf, indem es eine eigene Stelle mit zehn Mitarbeitern dafür einrichtet, ein Mitarbeiter wird derzeit noch gesucht.

Die Opposition zeigt sich damit aber alles andere als zufrieden. So sagt Claudia Gamon von den Neos zur neuen Anlaufstelle: „Alles gut und recht – und nach fast einem Jahr in der neuen Regierung längst überfällig. Das Eigenlob von Landeshauptmann Wallner ist jedoch völlig fehl am Platz: Die ÖVP regiert seit über 80 Jahren durchgehend in Vorarlberg und trägt die Verantwortung für die Bürokratie, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Wir Neos vergeben keine Vorschusslorbeeren für das Abschaffen jener Probleme, die die ÖVP selbst geschaffen hat.“

Neben dem Aufgreifen von Lösungsvorschlägen, die von den Neos in Sachen Bürokratieabbau selbst schon vorgelegt worden sind, erwartet sich Gamon, dass Vorarlberg auch bei der Reformpartnerschaft mit dem Bund seinen Beitrag leistet.

Bumerang-Effekt befürchtet
Auch die SPÖ zeigt sich von der Landesregierung wenig überzeugt und vermutet hinter der Ankündigung Wallners ein Ablenkungsmanöver von der Führerschein-Causa (siehe Bericht auf Seite 20). Mario Leiter, Chef der Vorarlberger SPÖ, hofft, dass der Abbau der Überregulierung nicht zum Bumerang für Umwelt und Mensch wird. So spricht er sich – ganz im Gegensatz zur Industriellenvereinigung – gegen Fast-Track-Verfahren und Deregulierung bei Energie-, Betriebs- und Bauprojekten aus. Leiter fordert stattdessen weniger „Doppelgleisigkeiten und Papierkrieg in der Pflege“, bei der Familienförderung und bei Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
12° / 15°
Symbol Regen
Bludenz
13° / 17°
Symbol starker Regen
Dornbirn
13° / 17°
Symbol Regen
Feldkirch
14° / 18°
Symbol Regen

krone.tv

Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.724 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
171.892 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
110.898 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2208 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1757 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1492 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Kritik an Wallner
Stelle für Bürokratieabbau „längst überfällig“
Nach langer Regenpause
Jetzt wartet Tennis-Model auf Österreichs Nummer 1
Krone Plus Logo
7 Tore in 4 Spielen
Ex-Bundesligastürmer hat neue sportliche Heimat
Schulden angehäuft
Freund springt vor Gericht für Angeklagte ein
Dichtes Programm
ÖSV-Hoffnung nennt Sölden als erstes Saisonziel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf