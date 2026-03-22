Slowenien schränkt Abgabe wegen Tanktouristen ein

Warum das Land beliebtes Ziel ist

Slowenien hat niedrigere Spritpreise als Nachbarländer wie Österreich und Deutschland. Verglichen werden können diese etwa über Europa-Listen, die Mobilitätsclubs wie der ÖAMTC zur Verfügung stellen. Hierzulande lag der Preis für einen Liter Diesel am Samstag bei durchschnittlich 2,093 Euro und für Super bei 1,833 Euro. Am billigsten war es laut dem Spritpreisrechner der E-Control in den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Teurer war es wie üblich in Tirol, Vorarlberg und Salzburg. Erst am Freitag hoben viele Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel stark an. Seit dieser Woche dürfen sie die Preise ausschließlich am Montag, Mittwoch und Freitag um 12 Uhr erhöhen.