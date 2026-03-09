Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anders als Österreich

Treibstoffpreise: Kroatien führt Deckel ein

Außenpolitik
09.03.2026 14:51
Ab Dienstag gilt in Kroatien für mindestens zwei Wochen ein Spritpreisobergrenze.
Ab Dienstag gilt in Kroatien für mindestens zwei Wochen ein Spritpreisobergrenze.(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Anders als Österreich führt Kroatien erneut eine Preisobergrenze für Kraftstoffe ein. Ab Dienstag gilt für mindestens zwei Wochen ein Höchstpreis von 1,50 Euro pro Liter Super und 1,55 Euro für Diesel, kündigte Ministerpräsident Andrej Plenkovic an. 

0 Kommentare

Ohne staatliche Eingriffe wären die Preise nach Angaben Plenkovic‘ auf 1,55 Euro für Benzin und 1,72 Euro für Diesel gestiegen. 

Kroatien hatte bereits nach Beginn des Ukraine-Kriegs Spritpreise reguliert, die Maßnahme jedoch im vergangenen Juli beendet.

Südkorea führt nach 30 Jahren Preisobergrenze ein
Funfact: verkündete bereits Südkorea, erstmals nach fast dreißig Jahren eine Preisobergrenze für Kraftstoffe einzuführen.

Aktuell gibt es in Kroatien auch Strompreissubventionen, um Haushalte und Unternehmen in der globalen Energiekrise zu entlasten. Allein im September 2025 genehmigte die Regierung ein Energienothilfepaket in Höhe von 175 Millionen Euro - den neunten Maßnahmenschritt in vier Jahren zur Abfederung steigender Energiekosten. 

Österreich: Rufe nach staatlichem Eingriff, aber Minister bremst
Auch in Österreich ist eine innenpolitische Debatte um die hohen Spritpreise entbrannt. Rufe nach einem staatlichen Eingriff werden immer lauter -ewta von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) warnte am Montag jedoch davor.

Lesen Sie auch:
„Worauf warten Sie?“
Spritpreise: Babler und Kickl im Schlagabtausch
08.03.2026
Tankstellenbetreiber:
„Minister kann den Spritpreis sofort senken“
08.03.2026
Ärger über Profiteure
Gewessler: „Kein Verständnis“ für hohe Spritpreise
04.03.2026

Zwar sei für ihn klar, „dass es keine Krisengewinner geben darf auf Kosten der Autofahrer“, man müsse aber aufpassen, dass gesetzte Maßnahmen nicht zu einer Angebotsverknappung in Österreich führen, „und dann sind die Zapfsäulen leer“. Sollten die Sprit-Preise aber längerfristig hoch bleiben, müsse über Maßnahmen nachgedacht werden.

Spritpreise über 2 Euro
Um die Versorgungssicherheit macht sich der Wirtschaftsminister aktuell keine Sorgen. Sowohl die Gasspeicher als auch die Ölreserve seien gut gefüllt. Letztere entspreche ungefähr einer Versorgung Österreichs für drei Monate. In Wien und Bregenz kostete Diesel Montagmittag nur noch bei den günstigsten Tankstellen um die 1,90 Euro und Benzin rund 1,70 Euro pro Liter. Vereinzelt ist die Zwei-Euro-Marke bereits gefallen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
09.03.2026 14:51
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Nahost-Krieg kommt immer deutlicher an Österreichs Zapfsäulen an.
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Spritpreise über 2 Euro ++ NATO fängt Rakete ab
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
LIVE
krone.at tickert live
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
288.764 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
262.581 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.383 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2265 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
1712 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Spritpreise über 2 Euro ++ NATO fängt Rakete ab
1669 mal kommentiert
Der Nahost-Krieg kommt immer deutlicher an Österreichs Zapfsäulen an.
Mehr Außenpolitik
Anders als Österreich
Treibstoffpreise: Kroatien führt Deckel ein
Tag 10 im Nahost-Krieg
Spritpreise über 2 Euro ++ NATO fängt Rakete ab
2000 Jahre Haft?
Erdogan-Rivale vor Gericht: „Wandel“ wird kommen
FDP wurde „rasiert“
Politikerin verliert Wahlwette – nun folgt Glatze
krone.at tickert live
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf