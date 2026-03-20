Spanien halbiert Mehrwertsteuer auf Sprit

Mehrere Maßnahmen im Gespräch

Zudem will Madrid Hilfen für die am stärksten von der Krise betroffenen Wirtschaftszweige und höhere Rabatte für bedürftige Stromkunden beschließen. Darüber hinaus wird über eine mögliche befristete Abschaffung der Sondersteuer auf Kohlenwasserstoffe nachgedacht, um die Kraftstoffpreise um zwei bis vier Cent pro Liter zu senken. Auch Steuersenkungen auf Strom, wie beispielsweise eine Senkung der Stromsteuer von fünf Prozent, stehen zur Debatte.