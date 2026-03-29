Leute denken: „Die ist nur schön, kann aber nix“

Sie wurde 2014 zur „Miss Austria“ gewählt, steht seither mehr oder weniger gewollt in der Öffentlichkeit. Inwiefern der Titel Julia Furdea verändert hat, ob es Fluch oder Segen ist, die ehemals schönste Frau Österreichs zu sein, und warum sie oftmals nicht zu Castings eingeladen wurde – die „Krone“ sprach mit der 31-Jährigen.
Als Julia Furdea mit 19 zur „Miss Oberösterreich“ gekrönt wurde, war sie eigentlich auf ganz anderen Wegen unterwegs. Ein Schulpraktikum hatte sie dorthin geführt, wo die Chefin zufällig Model war – und fand: „Mädel, mach das!“ Tja, leichter gesagt als getan: Ohne Geld für eine Sedcard hagelte es Absagen von Fotografen.
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