Verbund-Chef warnt vor massiven Erhöhungen

Strugl wagte auch einen Blick in die Zukunft und meinte, dass der Gaspreis den Strompreis „für einige Jahre“ nach oben befördern werde. Um sich gegen die Gaspreis-Ausschläge besser zu wappnen, sollte Österreich dafür sorgen, „dass weniger Gas als Strom gebraucht wird“. Das sollte unter anderem durch den Ausbau von alternativen Energieformen erreicht werden, denn: „Erst wenn andere Technologien mehr Strom erzeugen, dann erst werden die Preise günstiger werden.“