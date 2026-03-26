Verbund-Chef warnt vor massiven Erhöhungen

Der Iran-Krieg führt nicht nur zu höheren Spritpreisen, sondern könnte bald auch die Strompreise in die Höhe steigen lassen. Davon geht zumindest Verbund-Chef Michael Strugl aus.
Im „ZiB 2“-Interview am Donnerstagabend meinte Strugl gegenüber Moderator Martin Thür, dass er bereits gesehen habe, „dass einzelne Anbieter schon zum Teil Angebote etwas erhöht haben“. Auf den Terminmärkten gebe es sogar um bis zu 30 Prozent höhere Preise mittlerweile, so der Vorstandsvorsitzende.
Strugl wagte auch einen Blick in die Zukunft und meinte, dass der Gaspreis den Strompreis „für einige Jahre“ nach oben befördern werde. Um sich gegen die Gaspreis-Ausschläge besser zu wappnen, sollte Österreich dafür sorgen, „dass weniger Gas als Strom gebraucht wird“. Das sollte unter anderem durch den Ausbau von alternativen Energieformen erreicht werden, denn: „Erst wenn andere Technologien mehr Strom erzeugen, dann erst werden die Preise günstiger werden.“
Regierung bei neuem Gesetz zum Ökostrom-Ausbau einig
Strugl begrüßte im ORF außerdem die Einigung der Regierungsparteien auf das neue Gesetz zum beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien. Dieses sieht vor, dass Gemeinden, die den Ausbau unterstützen, finanziell profitieren sollen. Ländern, die die Ziele verfehlen, drohen hingegen Förderkürzungen bis hin zu Milliardenstrafen.
Für den Gesetzesbeschluss im Nationalrat braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Die Grünen zeigten sich am Donnerstag vom Entwurf enttäuscht und sehen „noch ordentlichen Nachbesserungsbedarf“.
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