Drogenprozess gegen Maduro in den USA geht weiter

Gegner und Anhänger versammelten sich

Das Weiße Haus geht davon aus, dass Maduro und ranghohe Militärs in Venezuela über das sogenannte Cartel de los Soles (Kartell der Sonnen) in den Drogenhandel verstrickt waren. Der Name geht auf die Sonnen auf den Schulterklappen venezolanischer Generäle zurück. Fachleute gehen davon aus, dass es sich nicht um eine hierarchisch organisierte Gruppe handelt, sondern vielmehr um ein System der Patronage, in dem die Militärs gegen Schmiergeld bereits etablierte Verbrecherinnen und Verbrecher in dem südamerikanischen Land operieren lassen und ihnen gegebenenfalls Schutz anbieten.