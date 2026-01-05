Jetzt spricht der Diktator: „Ich wurde entführt“

Ehepaar Maduro plädiert auf „vollkommen unschuldig“

Hellerstein fällt Maduro ins Wort und würgt seine Ansprache ab: „Es wird Zeit und Gelegenheit geben, sich mit all dem zu befassen“, so der Richter. „Ich bin unschuldig. Ich bin nicht schuldig. Ich bin ein anständiger Mensch“, sagt Maduro, als er nach seinem Plädoyer gefragt wird. Sein Anwalt stellt klar, dass er sich in allen vier Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt.