Festspiele: Der König geht, das Neue kommt

Wenn nun einige sagen, Hinterhäusers Verhalten sei nicht mehr zeitgemäß gewesen, ist das grundfalsch. Schlechtes Benehmen war zu keinem Zeitpunkt zeitgemäß. Es wurde bloß lange darüber hinweggesehen. Weil das solvente Publikum bereit war, viel Geld für die Festspielkarten hinzulegen.