„Die Justizwache wird stiefmütterlich behandelt“

Überbelegung: „Mehr als 550 Inhaftierte“

Seit Jahren habe man in der Justizanstalt Innsbruck eine „massive Überbelegung“. Statt rund 420 Insassen spreche man mittlerweile von „mehr als 550 Inhaftierten“. Das habe dementsprechend Auswirkungen. „In den Zellen halten sich teils sogar bis zu fünf und sechs Insassen auf – und zwar unterschiedlichstser Nationalitäten.“ Ein zusätzliches Problem erschwere die Lage im „Ziegelstadl“. „Die Beamtenschaft ist unglaublich zerstritten. Auch deshalb kehren immer wieder Beamten diesem Job den Rücken“, weiß Abwerzger.