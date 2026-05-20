Diese Menschen fallen durch das soziale Netz

Als Probleme sehen sie auch die Definition von Alleinerziehenden und die Unterhaltspflichten von Eltern gegenüber erwachsenen, nicht erwerbsfähigen Kindern. Im Prinzip besteht in Österreich für nicht erwerbsfähige Personen eine lebenslange Unterhaltspflicht der Eltern. Sozialhilfe wird den Betroffenen nur dann gewährt, wenn vor Gericht nachgewiesen wird, dass die Eltern zu keinem Unterhalt in der Lage sind. Diese Klagen sind laut den Befragten meist aussichtslos. Als alleinerziehend gilt man für die Sozialhilfe nicht mehr, sobald eines der Kinder volljährig ist, selbst wenn es weiterhin im Haushalt wohnt.